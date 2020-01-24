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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
- Çin, corona virüsüne karşı tedbirlerini sıklaştırıyor - 144 milyon dolarlık bütçe ayrıldı, 8 kente seyahat yasağı getirildi Haberi

- Çin, corona virüsüne karşı tedbirlerini sıklaştırıyor - 144 milyon dolarlık bütçe ayrıldı, 8 kente seyahat yasağı getirildi Haberi

Çin'den genel görüntüler

( WUHAN ) - Çin, corona virüsüne karşı tedbirlerini sıklaştırıyor- 144 milyon dolarlık bütçe ayrıldı, 8 kente seyahat yasağı getirildi WUHAN

Hastalık Toplu Taşıma Seyahat Yasağı Corona Virüsü Şehir İçi 


- Çin'de ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle hastalık onayını hızlandıran reaktif test kitleri geliştirildiği ve hastalıkla mücadele için 144 milyon dolarlık bütçe tahsis edildiği açıklandı. Çin, Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya çapında paniğe neden olan corona virüsüne karşı tedbirlerini sıklaştırıyor. Yetkililer, corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla birtakım kontrol önlemi başlattı. Bilimsel araştırma kurumlarının, hastalık onayını hızlandıran "reaktif test kitleri" geliştirdiği belirtildi. Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) da virüse karşı sürekli güncellenen önleme ve kontrol planı yayınladı. 144 milyon dolarlık bütçe Çin Maliye Bakanlığı, virüsün yayılmasını önlemek için Hubei makamlarınca kullanılmak üzere yaklaşık 1 milyar yuan (144 milyon dolar) bütçe tahsis edildiğini duyurdu. Çin Eğitim Bakanlığı ise ülke genelindeki eğitim kurumlarına virüs nedeniyle toplantı veya sınav düzenlememeleri yönünde uyarı yaptı. 8 kente seyahat yasağı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "2019-nCoV" olarak adlandırılan corona virüsü nedeniyle 8 kente seyahat yasağı getirildi.
Wuhan kenti de dahil olmak üzere Huanggang, Ezhou, Lichuan, Zhijiang, Xiantao, Chibi ve Qianjiang yasaktan etkilenen bölgeler oldu. Prefabrik hastane kuruluyor Yerel kaynaklar, Wuhan kentinde enfekte olanlar için bin yatak kapasiteli prefabrik yapıda hastane inşa edildiğini belirtti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu toplam 830 corona virüs vakasının olduğunu, ölü sayısının ise 25'e yükseldiğini doğruladı. 8 binden fazla kişinin ise tıbbi gözlem altında olduğu bildirildi.
Öte yandan Wuhan'da şehir içi otobüsler, metrolar, feribotlar ve şehirler arası otobüsler de dahil olmak üzere tüm toplu taşıma araçları askıya alınmış, hava alanları ile tren istasyonlarına giden yollar da geçici süreyle kapatılmıştı.
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