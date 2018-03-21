Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çin Büyükelçiliğinden nevruz kutlaması - ANKARA

Çin Büyükelçiliğinden nevruz kutlaması - ANKARA

- Çin Büyükelçiliğinden nevruz kutlaması - Salondan genel görüntü - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan'ın salona gelişi - Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang'ın konuşması - Çin'in Uygur'lu sanatçısı Dilber Yunus'un konserinden detayÇin Büyükelçiliğinden nevruz kutlamasıANKARA (AA) - Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Nevruz Bayramı'nı düzenlediği etkinlikle kutladı.Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang'ın ev sahipliğinde Ankara Devlet Opera Ve Balesi Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda konuk katıldı.
Yu, burada yaptığı konuşmada, dünyada 30'dan fazla etnik grubun nevruzu kutladığına işaret ederek, 3 bin yıllık bu geleneksel bayramın, 2009'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından somut olmayan temsili miras listesine alındığını belirtti.
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde de nevruzun huzur ve barış içinde kutlandığını anlatan Yu, Çin devletinin Sincan bölgesine çok önem verdiğini vurguladı.Yu, Çin - Türkiye ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde büyümeye devam edeceğine değinerek, ilişkilerin derinleşerek gelişmesini umduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından Çin'in Uygur'lu sanatçısı Dilber Yunus bir konser verdi.

Nevruz Gesi Nevruz Kutlaması 

İlgili Foto Galeriler
Nevruz Kutlamalarında Olaylar ÇıktıNevruz Kutlamalarında Olaylar Çıktı
Polis Kanalizasyonda Bile Bomba Araması YaptıPolis Kanalizasyonda Bile Bomba Araması Yaptı
Kürdistan Narası Atan Gruba Polisten AyarKürdistan Narası Atan Gruba Polisten Ayar
Emniyet Müdürü HDP'lilerin Nevruz Kutlamasına İzin VermediEmniyet Müdürü HDP'lilerin Nevruz Kutlamasına İzin Vermedi
İşte Abdullah Öcalan'ın O Mektubuİşte Abdullah Öcalan'ın O Mektubu
Nevruz GerginliğiNevruz Gerginliği
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı