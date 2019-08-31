Cilvegözü Sınır Kapısı tekrar geçişlere açıldı

-Vatandaşların gelmesi ve sınır kapısına girmesi

-Tırlardan detay görüntüler

-Sınır kapısı önünden görüntüler



( HATAY )- Suriyelilerin sınır kapısına dayanması nedeniyle dün geçiş ve çıkışlara kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısı yeniden geçişlere açıldı- Cilvegözü Sınır Kapısı’nda tır yoğunluğu yaşanıyor HATAY



- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı sabah saatlerinden itibaren yeniden giriş ve çıkışlara açıldı. Dün, Rusya ve Esed güçlerinin bombalı saldırılarının ardından Türkiye sınırına dayanan binlerce Suriyeli, ülkeye girmek istedi. Tedbir amaçlı olarak ikinci bir emre kadar kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısı bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden giriş ve çıkışlara açıldı. Açılan gümrük kapısının ardından noktada tır yoğunluğu yaşandı. Tırlar Bab-Al Gümrük Kapısı’ndan geri dönüş yapıyor Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gıda maddesi, insani ihtiyaç maddesi, demir ve çimento yüklü tırlar, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Suriye'nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıyor. Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek yüklerini boşaltan tırlar daha sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Hatay'dan günde ortalama 300 civarı tır Cilvegözü'nü geçerek Suriye'nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı'na giderek yüklerini boşaltıyor.

