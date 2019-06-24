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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk - HATAY

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk - HATAY

- Cilvegözü Sınır Kapısı - Tırların gelişleriCilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunlukHATAY (AA) - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar uzun kuyruk oluşturdu.Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye ticari ürünler götüren tırlar ile yardım malzemesi taşıyan araçların, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.İşlemlerin ardından tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab - el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye geçiş yapıyor.Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle 4 kilometrelik tır kuyruğunun oluştuğu gözlendi.

Yardım Malzemesi İnsani Yardım Sınır Kapısı Hanlı 

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