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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu - HATAY İzle

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu - HATAY İzle

- Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu - Tırlardan görüntüler - Tırların geçişleriCilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğuHATAY (AA) - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu.Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye ticari ürün ve yardım malzemesi taşıyan araçların, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tırların geçişi nedeniyle 4 kilometreyi bulan uzun tır kuyruğu oluştu.

Yardım Malzemesi İnsani Yardım Sınır Kapısı Hanlı 

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