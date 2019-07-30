Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu - HATAY Haberi
: - Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan detay - Tırların sınır kapısından görüntüleriCilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğuHATAY (AA) - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu.Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye ticari ürün ve beton götüren tırlar ile yardım malzemesi taşıyan araçların, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tırların geçişi nedeniyle zaman zaman 5 kilometreyi bulan uzun tır kuyruklar oluştu.
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