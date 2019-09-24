Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu - HATAY

- Bekleyen tırlardan görüntülerCilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğuHATAY - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, tırlar yoğunluğa neden oldu.Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve Suriye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile ticari ürünleri taşıyan tırlar Reyhanlı ilçesine ulaştı.Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönelen tırlar, yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu.Sınır kapısında, tır çıkışları kontrollü yapılıyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım