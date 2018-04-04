Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu - HATAY

- Cilvegözü Sınır Kapısı'nda geçiş yapan tırlardan detaylarCilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu - Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zaroğlu: - "Güvenli bölgelerin oluşmasıyla birlikte ticarette canlılık yaşanmaya başladı"HATAY (AA) - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu.Türkiye'nin farklı illerinden gönderilen demir, çimento, gıda, tekstil ürünleri ile yardım malzemelerini taşıyan tırların Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.Zaman zaman uzun kuyruklar oluşturan tırlar işlemlerinin ardından Suriye'ye giriş yapıyor.Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, AA muhabirine, Suriye'de güvenli bölgelerin oluşmasıyla birlikte ticarette canlılık yaşanmaya başladığını söyledi.
Günlük olarak Cilvegözü Sınır Kapsı'ndan 300 - 400 aracın giriş yaptığını belirten Zaroğlu, giden ürünlerde de artışların yaşandığını kaydetti.