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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram dönüşleri sürüyor - HATAY

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram dönüşleri sürüyor - HATAY

- Cilvegözü Sınır Kapısı - Suriyelilerin gelişlerinden görüntüler Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram dönüşleri sürüyor - Ramazan Bayramı için Hatay üzerinden ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyorHATAY (AA) - Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için Türkiye'nin farklı illerinden gelerek Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinden ülkelerine geçiş yapan Suriyelilerin dönüşleri devam ediyor.Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli ailelerin Türkiye'ye girişleri, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sağlanıyor.Suriyelilerin dönüşlerinin devam ettiği Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor.18 Haziran'da başlayan dönüşlerde, 8 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.Öte yandan, Türkiye'ye giriş yapan Suriyeliler arasında yaralı olanların da olduğu gözlendi.

Gesi Hanlı Kimlik Kartı 

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