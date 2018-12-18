Cilvegözü Sınır Kapısı’na askeri araç sevkıyatı



- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçen zırhlı araçlar ve personel taşıyıcılar Cilvegözü Sınır Kapısı’na hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek üzere harekat sinyali vermesinin ardından bölgeye askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcıların intikali devam ediyor. Bugün Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gelen askeri personel ve zırhlı araçlar Kırıkhan ilçesinden Reyhanlı ilçesine geçerek Cilvegözü Sınır Kapısı’na doğru hareket etti. 20’nin üzerinde bulunan askeri araç ve zırhlı taşıyıcıların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı belirtildi.

