Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Cilvegözü Sınır Kapısı’na askeri araç sevkıyatı

Cilvegözü Sınır Kapısı’na askeri araç sevkıyatı

Cilvegözü Sınır Kapısı’na askeri araç sevkıyatı

( HATAY ) HATAY

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Askeri Araç Hanlı Askeri Personel 


- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçen zırhlı araçlar ve personel taşıyıcılar Cilvegözü Sınır Kapısı’na hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek üzere harekat sinyali vermesinin ardından bölgeye askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcıların intikali devam ediyor. Bugün Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gelen askeri personel ve zırhlı araçlar Kırıkhan ilçesinden Reyhanlı ilçesine geçerek Cilvegözü Sınır Kapısı’na doğru hareket etti. 20’nin üzerinde bulunan askeri araç ve zırhlı taşıyıcıların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı