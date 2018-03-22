Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cilvegözü Kapısı'na son teknoloji x-ray cihazı - HATAY

Cilvegözü Kapısı'na son teknoloji x-ray cihazı - HATAY

- Cilvegözü Gümrük kapısından detay - Eski x - ray cihazından detay - Araçların incelenmesinden detay - Yeni x - ray cihazından detayCilvegözü Sınır Kapısı'na son teknoloji x - ray cihazı - Hatay 'ın Suriye'ye açılan sınır kapısına son model sistemlerle donatılmış mobil x - ray cihazı teslim edildi - Kısa süre içerisinde hizmete girecek cihazla araçlar, daha hızlı ve ayrıntılı taranabilecekHATAY (AA) - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye açılan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda son model sistemlerle donatılmış mobil x - ray cihazıyla hizmet verilecek.Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca gönderilen mobil x - ray cihazı, tampon bölgeye konuşlandırıldı.Aynı bölgeye 4 yıl önce kurulan mobil x - ray cihazına takviye olarak getirilen son model cihaz, eskisine göre araçların daha hızlı ve ayrıntılı taranmasına imkan tanıyor.Günlük ortalama 50 - 60 aracın kontrol edilebildiği kapıda yeni cihazla birlikte bu sayının 130 - 140'a çıkması planlanıyor.Mobil cihazın kurulum ve test çalışmalarının sürdüğü, kısa sürede faaliyete gireceği öğrenildi.

Teknoloji Tampon Bölge Sınır Kapısı Hanlı Trol 

İlgili Foto Galeriler
Sınırda Savaş ProvasıSınırda Savaş Provası
Katliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralıKatliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralı
Kilis'e 3 Roket Mermisi DüştüKilis'e 3 Roket Mermisi Düştü
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Şivan Perver Ve Barzani Türkiye'deŞivan Perver Ve Barzani Türkiye'de
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı