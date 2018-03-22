Cilvegözü Kapısı'na son teknoloji x-ray cihazı - HATAY
- Cilvegözü Gümrük kapısından detay - Eski x - ray cihazından detay - Araçların incelenmesinden detay - Yeni x - ray cihazından detayCilvegözü Sınır Kapısı'na son teknoloji x - ray cihazı - Hatay 'ın Suriye'ye açılan sınır kapısına son model sistemlerle donatılmış mobil x - ray cihazı teslim edildi - Kısa süre içerisinde hizmete girecek cihazla araçlar, daha hızlı ve ayrıntılı taranabilecekHATAY (AA) - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinden Suriye'ye açılan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda son model sistemlerle donatılmış mobil x - ray cihazıyla hizmet verilecek.Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca gönderilen mobil x - ray cihazı, tampon bölgeye konuşlandırıldı.Aynı bölgeye 4 yıl önce kurulan mobil x - ray cihazına takviye olarak getirilen son model cihaz, eskisine göre araçların daha hızlı ve ayrıntılı taranmasına imkan tanıyor.Günlük ortalama 50 - 60 aracın kontrol edilebildiği kapıda yeni cihazla birlikte bu sayının 130 - 140'a çıkması planlanıyor.Mobil cihazın kurulum ve test çalışmalarının sürdüğü, kısa sürede faaliyete gireceği öğrenildi.