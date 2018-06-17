Çiller: 'Bugün bir milli şuurla buradayım' - İSTANBUL
Çiller: "Bugün bir milli şuurla buradayım" - İSTANBUL - Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in konuşmasıAK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi - Eski Başbakanlardan Tansu Çiller: (1) - "Bugün bir milli şuurla buradayım"İSTANBUL (AA) - Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, AK Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği mitinge milli şuurla katıldığını söyledi.
Çiller, AK Parti tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çiller, koalisyonlarla çözüm üretmenin ve milleti memnun etmenin çok zor olduğunu anlattı.Tansu Çiller, "Herkes bir söz söyler ama son sözü millet söyleyecektir. Bugün bir milli şuurla buradayım." dedi. (Sürecek)