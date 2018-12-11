Çilingir ustası ile kalfası, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - KARABÜK - Çilingir Hüseyin Şahin Özdemir'den detay - Hüseyin Şahin Özdemir'in oy kullanması - Hüseyin Şahin Özdemir'in açıklaması - Taha Başkaya'nın oy kullanması - Taha Başkaya'nın açıklamasıKARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde son çilingir ustası olan Hüseyin Şahin Özdemir ve ve yemenici kalfası Taha Başkaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendikleri fotoğrafları oyladı.Özdemir, yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" için oy kullanırken, yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın çektiği "İstanbul'da dolunay" için oy kullandı. Özdemir, spor kategorisindeki oyunu da Serhat Zafer'in çektiği "Atlı akrobat" fotoğrafı için kullandı.Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin bir birinden güzel ve değerli olduğunu söyledi.
Fotoğrafları seçerken zorlandığını ifade eden Özdemir, "İşini en iyi sevenlerden birileri çekmiş. Fotoğrafı, fotoğraf gibi yayınlamışlar. Bizde elimizde geldiği kadar hak edenin hakkını vermeye çalıştık. İnsan 'bu fotoğraflar gerçek mi?' diye düşünüyor. İnsan gerçek ve samimi olduğunu görünce 'güzel eserler varmış.' diyor." diye konuştu. İlçede son yemenici ustası Erhan Başkaya'nın oğlu olan ve babasıyla bu mesleği yaşatmaya çalışan Taha Başkaya da ilk oyunu haber kategorisinde Bestami Bodruk'un çektiği "Artuklu Hamamı'nın yolculuğu" fotoğrafına verdi. Yaşam kategorisinde Burak Milli'nin çektiği "Dolunay ve yerli İHA" fotoğrafına oy veren Başkaya, spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun çekmiş olduğu "Sahadaki kedi" fotoğrafına oy verdi.Başkaya, yaptığı açıklamada, fotoğrafların çok güzel olduğunu belirtti. Bütün fotoğrafların birinciliğe aday olabilecek güzellikte olduğunu aktaran Başkaya, seçmekte kararsız kaldığını kaydetti.