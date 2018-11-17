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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Çılgın Türkler Fransız eylemcileri coşturdu - Fransa’daki Türklerden ‘Sarı Yelekler’ eylemine davullu zurnalı destek

- Çılgın Türkler Fransız eylemcileri coşturdu - Fransa’daki Türklerden ‘Sarı Yelekler’ eylemine davullu zurnalı destek

eylemden görüntüler

( PARİS ) - Çılgın Türkler Fransız eylemcileri coşturdu- Fransa’daki Türklerden ‘Sarı Yelekler’ eylemine davullu zurnalı destek PARİS

Politika Protesto İlginç Görüntü Hükümet 


- Fransa’da düzenlenen ‘Sarı Yelekler’ eylemine davul ve zurna ile katılan Türkler, Fransız protestocuları coşturdu. Fransa hükümetin başarısız ekonomi politikalarına karşı olarak düzenlenen halk hareketi “Sarı Yelekler” eylemleri devam ederken eylemlerin gerçekleştiği 2 bin noktadan birinden ilginç görüntüler geldi. Eyleme katılan Türk davul-zurna ekibi gösterileri şenliğe çevirdi. Davul-zurna sesine dayanamayan Fransızlar hep birlikte coşku ile oynadı. Eğlenceli görüntüler Fransa’daki Türkler tarafından paylaşıldı.
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