Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Çılgın davulcu aynı anda 7 davul çaldı Haberi

Çılgın davulcu aynı anda 7 davul çaldı Haberi

Davul gösterisinden detaylar

Televizyon Müzik Aleti Piyanist Meslek Lisesi Festival 

-Erkan Karagöz ile röp

( UŞAK ) UŞAK

- Uşaklıların ‘Çılgın davulcu’ olarak tanıdıkları Erkan Karagöz aynı anda yedi davulu birden çalınca, izleyenleri şaşkına çevirdi. Uşak’ta geniş bir kesim tarafından tanınan ve eğlencelerin vazgeçilmez ismi olan 44 yaşındaki Erkan Karagöz, aynı anda 7 davul çalarak kendi rekorunu egale etti. Davul çalma merakının çocukluktan geldiğini, eline geçirdiği tenekeleri davul, ağaçları tokmak yaparak oynadığı günleri anlatan Karagöz, meslek lisesi torna bölümü mezunu olduğunu, bir süre bu işten rızkını çıkardığını, ardından müziğe merak salarak piyanistlik yapmaya başladığını ifade eden Karagöz, müzik sektörüne girdikten sonra da her türlü müzik aletini ustalıkla çalabildiğini, ancak davul çalmaktan ayrı bir haz aldığını ifade etti.
Bundan önce çeşitli televizyon kanallarında 28 değişik programa katılan Karagöz, davul şovuna ilk olarak tek davulla başladığını, kendisine olan ilgi arttıkça davul sayısını da arttırdığını söyledi.

Şimdiye kadar çıktığı televizyon programlarında en fazla dört davulla şov yaptığını ifade eden çılgın davulcu, zamanla festival ve düğünlerde bu sayıyı altı davula çıkardı. Yedi davulla yapılan gösteri ise izleyenleri şaşkına çevirdi. (RFK-
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı