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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çılgın Alman Sarıkamış Kayak Merkezinde çıplak kayak yaptı Haberi

Çılgın Alman Sarıkamış Kayak Merkezinde çıplak kayak yaptı Haberi

Kayak yapan şahsın görüntüsü

( KARS ) - KARS

Hava Sıcaklığı İsaf Gezin 


- Çılgın bir Alman, Sarıkamış’ta çıplak kayak yaptı. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde tatile gelen Neo Çelik çıplak kayarak Sarıkamış’ta bir ilke imza attı. Gündüz hava sıcaklığının -15 dereceye düştüğü Sarıkamış’ta üzerindeki kayak kıyafetlerini çıkararak şortuyla kayan çılgın Alman herkesin ilgi odağı oldu. Çılgın Almanı misafir eden Habitat Otel İşletmecisi Kürşat Gemalmaz, “Burada çılgınca karlar içerinde banyo yaptılar, o şekilde kayak yaptılar. Kristal kara hayran kaldıklarını ve dünyanın hiçbir yerinde bu kalitede kar ve sıcak ortamı bulamadıklarını söylediler. Ocak ayında tekrar geleceğini ifade ettiler.” Dedi. Yaklaşık iki saat çıplak vaziyette kayan ve kar üzerinde gezinen Neo sonra kaldığı otele gitti. (AY-AT)
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