Çilek üretimi çiftçilerin yeni geçim kaynağı oldu İzle

-Yakın plan görüntüler

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-Tarladan çilek toplanması

-Sadık Gümüş açıklama detaylar



( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum’un Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyündeki çilek üretimi, çiftçilerin yeni geçim kaynağı oldu. İlk kez 2014 yılında deneme amaçlı üretimine başlanan çilek bin 50 rakımlı köyün şartlarına uyum göstermesiyle birlikte üretim yapmak isteyen çiftçilerin gözdesi haline geldi. Ceviz üretiminin ağırlıklı olduğu köyde her geçen yıl ekim alanı genişleyen Dikenli çileği, cevize alternatif olarak gösteriliyor. Üreticiler, çilekte yeni sezonda yüksel rekolte ve bol kazanç bekliyor. Çilek üreticisi Sadık Gümüş, 2014 yılında çilek ekimine başladığını belirterek, köylerinde ilk çilek üretimini kendisinin yaptığını söyledi.



Yeni ürünlerinin çıktığını ve 2019 yılının ilk hasadını yaptıklarını dile getiren Sadık Gümüş, “Memnunuz. Çalışıyoruz. Kendimiz pazarlayıp kendimiz yetiştiriyoruz. İnşallah Allah 2019 yılında bol kazanç nasip eder. Dikenli köyü çileği artık marka haline geldi. Artık pazarda aranan sorulan bir çelik oldu. Farklı aroması ve farklı bir lezzeti var” dedi.



