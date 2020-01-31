Çıldır 'Kar' ve 'Tipiye' teslim

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( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Çıldır'ı etkisi altına aldı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları son günlerde iyice düşmesiyle birlikte Çıldır yılın en fazla kar yağışı ile karşı karşıya kaldı. Bir anda başlayan kar yağışı ve rüzgar beraberinde tipiyi getirdi. Tipinin başlamasıyla birlikte görüş mesafesinin düşmesine sebep olurken sürücülerde zor anladı. Köyüne doğru seyahat eden Deniz Kızılgül "Kar yağışı aniden bastırdı. Aracımızın kışlık bakımları tamam zincirim de var lakin görüş mesafesinin çok kısa olması zor anlar yaşatacak gibi görünüyor"dedi.

İşletme sahibi Suat Ballıkaya "Kış yeni geliyor ilçemize mevsimin ilk karı yağıyor diye bilirim. Ama bizim için sorun yok kış şartlarına alışkın insanlarız. Yaza ne kaldı şunun şurasında her kış gibi buda geçecek" dedi.

İş çıkışı karla kaplı arabasının şaşkınlığını yaşayan Melisa Yılmaz ise "Sabah gelirken günlük güneşlikti aslında bir anda yağmaya başlayınca şaşkına döndüm. Bayağı yağmış tipide var Allah yardımcımız olsun bir şekilde eve ulaşacağız artık" dedi.





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