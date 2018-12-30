Çıldır Gölü buz tuttu İzle

--Göl’ü ziyarete gelen Yerli ve yabancı turistler

--Kartpostallık görüntüler

--Balıkçı Atalay Uzunkaya ile Röp.

-DETAYLAR



( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini artıran soğuk hava, Çıldır Gölü’nün yüzeyinin buz tutmasına neden oldu. Cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Bölgede kara kışın etkisini artırdığı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altında 28 derecelerin altına düştüğü Ardahan’da, Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü’nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Karşıdaki dağların bembeyaz karla örtülmesi, altında masmavi buz tutan bir Çıldır Gölü ve birbirini tamamlayan muhteşem manzara tabloyu andırıyor. Göl kıyısında balıkçılık yapan Atalay Uzunkaya, Çıldır Gölü’nün kartpostal gibi fotoğraflar oluşmaya başladığını söyleyerek, "Şu anda 10 santimetreyi bulan bir buz kalınlığı oluşmuş. İki gün sonra atlı kızaklar göl üzerine çıkabilir. Şu an ben rahatlıkla göl üzerinde dolaşabiliyorum, yerli ve yabancı turistlerin bundan sonra rahatlıkla buraya gelerek göl üzerinde atlı kızaklarla gezintiye çıkmaları gerçekten mümkün. Ayrıca donma sonrasında cam gibi bir buz tabakayla kaplanan Gölde kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Gerçekten mükemmel bir manzara ve herkesin burayı görüp yaşaması lazım." dedi.

Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeref Kılıç, Burası gerçekten inanılmaz ve muhteşem bir yer. Bir doğa harikası, herkesin mutlaka görmesi gerekiyor dedi.

Kılıç, ’’Bu mevsimde donan ender göllerden birisi, şu anda tam donmaya başlamak üzere ama yaklaşık bir 15-20 gün sonra artık üzerinde araçlarla, kızaklarla gezilebilecek hale gelecek. Şu anda bile kıyıda büz üzerinde durabiliyoruz. Türk iyedeki herkesi buraya davet ediyoruz. Burası gerçekten inanılmaz ve muhteşem bir yer. Bir doğa harikası, herkesin mutlaka görmesi gerekiyor. Aynı zamanda sadece bu gölde avlanılan ve endemik bir balık türü olan ‘Sarı Balık’ Sarı sazanı da burada tadabilirsiniz. Oldukça lezzetli ve güzel bir balık, herkese öneriyorum.’’ Şeklinde konuştu.

Çıldır Gölü gezginler ve turistler için eğlence, balıkçılar için ekmek kavgasının verildiği bir dünya. Balıkçılar, avcılığı kışın göl üzerindeki buzları kırarak yapıyor. (OY-AA)

