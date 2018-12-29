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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çıldır Gölü buz tuttu Haberi

Çıldır Gölü buz tuttu Haberi

Çıldır Gölü'nden görüntü

Buz Tutan Göl Uttu Kış Mevsimi Buz Kütlesi 

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( ARDAHAN ) - Gölün yüzeyinde 15 santimetre buz kütlesi oluştu ARDAHAN

- Ardahan’ın Çıldır ilçesinde bulunan. Soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da. Göl yüzeyinde 15 santimetre buz kütlesi oluştu. Çıldırlılar da buz tutan gölün üzerinde yürüdü. Gölün bu yıl hava şartları nedeniyle 20 gün gecikmeli olarak buz tuttuğu belirtildi. Göl üzerinde gezen vatandaşlar, "124 kilometrekarelik Çıldır Gölü dün gece itibariyle buz tuttu. 20 gün geç olarak buz tuttu. Bölge turizmi için önemli bir merkez. Turizmcilerin yüzü gülecek. Atlı kızaklar yakında buz üstünde tur atmaya başlayacaklar" dedi.
Çıldır gölünde kış mevsiminde buzu kırarak balık tutan balıkçılar ise "Hava şartları nedeniyle geç buz tuttu. Haftaya ağlarımızı atıp buz tutacağız. En geç ayın 10’unda buz tutardı. Bugün 29 Aralık göl ilk defa tarihinde bu kadar geç buz tuttu. 15 santimetre buz tutmuş durumda. Önümüzdeki günlerde ağları atmaya başlayacağız" diye konuştu.

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