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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Çıldır’da doyumsuz kar manzarası Haberi

Çıldır’da doyumsuz kar manzarası Haberi

Kırağı tutan ağaçlardan görüntü

Hava Sıcaklığı Sınır Kapısı Kar Yağışı 

-Kar manzaraları
-detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaz örtüyle kaplarken, görsel bir şölen oluştu. Ardahan'ın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığı sıfırın altına eksi 12 dereceye kadar düşüyor. Çıldır ilçesini Aktaş sınır kapısı ile bağlayan 2 bin 159 rakımlı Mozeret geçidindeki yoğun kar yağışı, özellikle çam ağaçları ve bölgeyi beyaz örtüyle kaplayarak, görsel bir şölen oluşturdu. Kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde etkili olan sisin ardından oluşan kırağı ile ağaçlar beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Tır sürücüleri ve Gürcistan'a seyahat edenler, doyumsuz manzara eşliğinde keyif içinde yolculuk yapma fırsatı yakalıyor.
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