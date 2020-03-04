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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çikolatalı bisküvi içinden uyuşturucu çıktı

Çikolatalı bisküvi içinden uyuşturucu çıktı

Adliye detay

Polis Uyuşturucu Akalan Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Emniyet müdürlüğü detay
-Uyuşturucunun yakalanması görüntüleri

( MANİSA )- Manisa'da takibe alınan bir otomobilin içinde çikolatalı bisküvi içine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şüphe üzerine takibe alınan otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Yaşanan takibin ardından ekipler tarafından sıkıştırılan otomobilin içinden çikolatalı bisküvilerin içine gizlenmiş 31.9 gram kristal isimli uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan iki zanlı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri dün gece şüpheli bir otomobili takibe aldı. Dün gece saat 24.00 sularında Alaşehir’e giriş yapan özel bir otomobilden şüphelenen ekipler, aracı durdurmak istedi. Araçta bulunan iki kişi polisin dur ihtarına uymayarak otomobilleriyle kaçmaya başladı.
Yaşanan takibin ardından ekipler şüpheli otomobili Hacıbey Mahallesinde sıkıştırarak durdurmayı başardı. Araçta arama yapan ekipler, çikolatalı bisküvi içine sıkıştırılmış ambalajlı 31.90 gram kristal isimli uyuşturucuyu ele geçirdi. Göz altına alınan E.Z. (32) ve Ü.M. (23) isimli şahıslar, poliste alınan ifadelerinden sonra, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HK-SC-
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