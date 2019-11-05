Çikolata fabrikasında feci ölüm... Kontrol amaçlı girdiği dev mikserin çalıştırılması ile hayatını kaybetti

-cenaze aracı

-cenaze aracının adli tıpa gelmesi

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( GAZİANTEP )- Feci şekilde ölen işçinin cenazesi bıçakların arasından çıkarılarak adli tıpa götürüldü GAZİANTEP



- Gaziantep'te bulunan Şölen Çikolata Fabrikası'nda makine bakımı yapan işçi, kontrol amaçlı çikolata karıştırma mikserinin içerisine girdi. Mikserin çalıştırılması ile genç işçi feci şekilde hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Şölen Çikolata Fabrikası'na bakım nedeniyle gelen 19 yaşındaki Mustafa Çoban, bakım ve kontroller için dev mikserin içerisine girdi. Bu esnada çalıştırılan mikser genç işçinin sonu oldu. Bıçakların arasına sıkışan genç işçi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Fabrikada çalışan ve yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye arama kurtarma ekipleri geldi. Ekipler tarafından işçinin cenazesi sıkıştığı bıçakların arasından çıkarılırken, olay yerinde polis ekipleri ve savcı inceleme yaptı. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Firma yetkilileri ise yaşanan olayın çok acı bir iş kazası olduğunu belirterek, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını ifade etti.





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