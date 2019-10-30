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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çıkarmak için dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı

Çıkarmak için dakikalarca uğraştı, itfaiye ekipleri 3 dakikada çıkardı

-itfaiye ekibi çıkarma detayı

( SİVAS )- Sivas'ta bir vatandaşın parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerinin 3 dakikalık çalışması ile kesilerek çıkarıldı. SİVAS

Parmak 


- Sivas'ta bir vatandaşın parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerinin 3 dakikalık çalışması ile kesilerek çıkarıldı. Sivas’ta bir vatandaş parmağında sıkışan yüzüğü uzun süren çabalara rağmen çıkaramayınca itfaiye ekiplerine başvurdu. İtfaiye ekipleri 3 dakikalık bir çalışma sonucu yüzüğü keserek, sıkıştığı parmaktan çıkardı. Vatandaşın yüzüğün kesildiği esnada sakinliğini koruması ise dikkat çekti. (Vk-
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