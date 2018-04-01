Çıkardığı yangını söndüremedi, köyün yarısı kül oldu



- Rize’nin Derepazarı ilçesinde yaklaşık 5 dönümlük alanda alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sandıktaş köyünde kendisine arazisindeki otları temizleyen bir vatandaş bir araya topladığı otları yakmak istedi. Alanın hemen yukarısındaki alanda bulunduğu iddia edilen odunluğa sıçramaması için uğraşan vatandaş, rüzgarında etkisiyle alevlerin önüne geçemeyince Derepazarı belediyesi İtfaiye ekibine haber vererek yardım istedi. Yaklaşık 300 metre karelik alanda çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürülerek soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

(HFD-

