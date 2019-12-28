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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi İzle

Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi İzle

Polis ekipleri

Polis Bild Hırsız 

-İtfaiye
-Yanan ev
-Evin içerisinden detay
-Genel

( ELAZIĞ )- Dede yadigarı ev yandı, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor ELAZIĞ

- Elazığ'ın Palu ilçesinde torunlarının ilgilendiği dede yadigarı ev yandı. Yangının kundaklama sonucu çıktığı üzerinde durulduğu öğrenildi. Olay, ilçeye bağlı Numune Mahallesi Hacı Yasin Bulvarın'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Dursun Sağlam'a ait, torunlarının ilgilendiği evden gece saatlerinde duman çıkmaya başladığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak evdeki eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası olay yerinde yapılan incelemede evin içerisinin dağınık olduğu ve sandıktaki eşyaların çıkartıldığı bu nedenle hırsızlık amaçlı içeri giren şüpheli veya şüphelilerin kundaklamış olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi. Öteyandan,dağınık bulunan evin bir gün önce torunları tarafından temizlenip, düzenlendiği öğrenildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (İB-HİV-
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