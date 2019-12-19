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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çıkan yangında bir kişi öldü - İZMİR İzle

Çıkan yangında bir kişi öldü - İZMİR İzle

- Yangın çıkan binanın bulunduğu sokak - İtfaiye aracı - Bekçi ve itfaiye ekipleri İzmir 'de çıkan yangında bir kişi öldüİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, 805 sokakta bulunan tek katlı evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkeğin evin salon kısmında yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.Ölen kişinin kimliğinin bulunmadığı ve 50 - 60 yaşlarında olduğu öğrenildi.

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