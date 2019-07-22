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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çıkan tartışma yüzünden tren 2 saat rötar yaptı, yüzlerce kişi mağdur oldu Video

Çıkan tartışma yüzünden tren 2 saat rötar yaptı, yüzlerce kişi mağdur oldu Video

Olaydan Detaylar

Tren İstasyonu Jandarma Bild Evcil Hayvan Hayvan 

-Olay anları
-Tren istasyonundan görüntüler
-Röportajlar

( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA

- Yanında taşıdığı evcil hayvanı ile birlikte trene binerek yolculuk yapmak isteyen kadın kondüktör tarafından indirilmek istenince trenin 2 saat gecikmesine ve yüzlerce kişinin mağdur olmasına neden oldu. Olay, Eskişehir istikametinden Kütahya, Tavşanlı istikametine giden bölgesel trende meydana geldi. Yanında taşıdığı hayvana bilet almadığı ve kurallara uygun olmadığı gerekçesi ile kondüktör tarafından uyarılan daha sonra da trenden indirilmek istenen kadın, kondüktöre hakaret etmesi üzerine araya giren yolcularlara da sözlü hakaretlerde bulundu. Sözlü hakaretlerin dozunu kaçıran kadının trende yolculuk yapan diğer vatandaşlara da fiziki müdehalede de bulunduğu iddia edildi. Olay sonrası Sabuncupınar tren istasyonunda şahsın yeri değiştirildi. Trenin Kütahya garına gelmesi ile birlikte ihbar üzerine olay gelen jandarma ekipleri kadından şikayetçi olan darp mağduru yolcuların ifadesini almak üzere karakola götürüldü. Trenin 2 saat rötar yapmasına ve yüzlerce kişinin mağdur olmasına neden olan ismi açıklanmayan Kadın hakkında çevreye rahatsızlık vermek, kolluk kuvvetlerine kimlik ibraz etmemek,trenin yola devam etmesine engel teşkil etmesi ve kurallara uygun olmayan bir şekilde trene hayvan soktuğu için soruşturma açıldığı bildirildi.

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