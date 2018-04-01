'Cihannüma İstanbul Buluşması' - Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal - İSTANBUL
"Cihannüma İstanbul Buluşması" - Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal - İSTANBUL
: - "Cihannüma İstanbul Buluşması"ndan detaylar - Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'in konuşmasından detaylarİSTANBUL (AA) - Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği ile Kudüs ve Tarihimiz Derneği'nce (KUTAD) Üsküdar Belediyesi Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Cihannüma İstanbul Buluşması" programına katıldı. Meşal programda yaptığı konuşmada, "Kutlu olsun bugün Türkiye yükseliyor. Türk halkı da Türkiye ile birlikte yükseliyor. İslam ümmeti de Türkiye ile birlikte yükseliyor. Filistin, Türkiye ile birlikte daha güçlü bugün. Sizler ve bizler, Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturacağız." dedi.