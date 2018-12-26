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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in okulu yeniden ihya edildi

Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in okulu yeniden ihya edildi

Tarihi Saatli Medrese

Restorasyon İslam Harabe Padişah Başkent 

-Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı
-restorasyon çalışmaları
-Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ile röportaj
-genel ve detaylar

( EDİRNE -ÖZEL) - Vakıflar Genel Müdürlüğünden Edirne’de 43 milyon TL’lik dev yatırım - 40 tarihi eser yeniden ayağa kaldırılıyor EDİRNE

- Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2018 yılı kapsamında yaklaşık 43 milyon TL’lik bütçeyle 40’a yakın tarihi eseri yeniden ayağa kaldırdı. İhya edilen yapılar arasında, Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han’ın da eğitim gördüğü bilinen Osmanlı erken dönem mimarisi olan Saatli Medrese yer alıyor. Osmanlı Devleti’nin 92 yıl başkentliğini yapan kadim şehir Edirne’de tarihi yapılar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihya edilmeye devam ediliyor. Osmanlı erken dönem ve İslam mimarisinin önemli eserlerinin yer aldığı tarihi şehir Edirne’de, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 40 farklı projenin doğrudan temin, esaslı onarım, proje temini yaklaşık 43 milyon TL’lik dev bütçe ile hızla sürüyor. Osmanlı Dönemi’nin en önemli eğitim kurumları arasında gösterilen ve Cihan Padişahı İstanbul Fatihi Sultan Mehmet Han’ın da eğitim gördüğü rivayet edilen Saatli Medrese'de restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Mimar Müslihittin Ağa tarafından tarihi cami Üç Şerefeli Camii ile eş zamanlı olarak yapılan revaklı medresenin, 2019 yılında yine eğitim binası olarak kullanılması hedefleniyor. Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Malumunuz Fatih Sultan Mehmet Edirne doğumlu. Fatih’in Edirne doğumlu olmasından hareketle bu medresede de Fatih’in eğitim aldığı rivayet edilir. Burası ilk dönem Osmanlı medreselerinden, revaklı bir avlusu var, derslikleri var. Tabi uzun süre kullanılmaması nedeniyle açıkçası harabe durumdaydı. Biz burayla ilgili olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak önce bir proje çalışması gerçekleştirdik. 2016 yılında başladığımız restorasyonda tüm hız devam ediyor. 2019 yılının Nisan-Mayıs aylarında bitirmeyi planlıyoruz" dedi.
Ekmekçizade Kervansarayı esaslı onarımda Edirne’nin Ayşekadın Semti’nde bulunan ve semt adını da taşıyan Ekmekçizade Kervansarayı, ‘Dış Dükkanları 2015-2016 Yılları Restorasyon Uygulama Çalışmaları’ da tüm hızıyla devam ediyor. Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından 1609 yılında Sedefkar Mehmed Ağa ile Edirneli Mimar Hacı Şaban Ağa'ya yaptırılan ve dönemin padişahı Sultan I. Ahmet'e hediye edilen tarihi yapı, dönemin en önemli ticaret merkezleri arasında yer alıyor. Güneren, halihazırda Edirne’de şu anda doğrudan temin, esaslı onarım, proje temini olmak üzere 40 civarında eserde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "2018 yılı fiyatlarıyla bu eserlerimizin ortalama olarak 42-43 milyon civarında bir yatırım maliyeti var. Bu eserlerimizin önemli bir kısmını 2019 yılını Aralık ayında tamamlamış olacağız" dedi.

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