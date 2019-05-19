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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Çiğli’deki kutlamaların adresi Mektebim Okulları Haberi

Çiğli’deki kutlamaların adresi Mektebim Okulları Haberi

Konuşmalar

Resmi Tören Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Halk Oyunları 

-Açılış
-Törenden detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın İzmir’in Çiğli ilçesindeki törenler, Mektebim Okullarında gerçekleştirildi.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın Çiğli’de bu yılki adresi Mektebim Okulları oldu. Çiğli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün düzenlediği resmi törenler, Mektebim Okulları Çiğli Kampüsünde gerçekleştirildi.
Okula gelen misafirleri Türk Bayrakları ile karşılayan öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle de törene katılanlardan büyük alkış aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak ile birlikte Çiğli İlçe Emniyet Müdürü Şenol Kurt, Çiğli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Nedim Köksal ve Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ve diğer protokol üyeleri katıldı.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı, Mektebim Okulları öğrencilerinden Emre Aşkın, öğretmenlerden ise Aylin İlksel Kaleli’nin yaptığı törende, Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.
19 Mayıs’ın Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımın atıldığı gün olduğunun söyleyen Çiğli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Nedim Köksal, Hüseyin Celep’in 19 Mayıs şiirini de okuduğu konuşmasında, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda atılmış en büyük adımın 100. yıl dönümü kutlu olsun. Geçmişini, tarihini, kültürünü bilen, değerlerine sahip çıkan ve bunları gençlerine aktarabilen toplumlar ilelebet yaşama hakkına sahiptir” diyerek gençlere spor yapmaları tavsiyelerinde de bulundu. Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ile devam eden tören, Mektebim Okulları öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ve “19 Mayıs Korosu” ile devam etti. Tören, Mavişehir Spor Kulübü ve Mektebim öğrencileri işbirliğinde hazırlanan step-aerobik-jimnastik gösterisi ile son buldu. Kütüphane açıldı Törenin sona ermesinin ardından protokol üyeleri, Mektebim Okulları tarafından hazırlanan 19 Mayıs sergisini gezdi. Protokol üyeleri, ardından okul içerisinde oluşturulan Atilla İlhan Kütüphanesinin açılış kurdelesini kesti.
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