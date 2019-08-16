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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Çiğköfte yoğurma makinesine düşen çocuk öldü

Çiğköfte yoğurma makinesine düşen çocuk öldü

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi arşiv görüntüsü

( NİĞDE ) NİĞDE

Acil Servis İmalathane 


- Niğde’de çiğköfte yoğurma makinesine düşen 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay; Merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta bir çiğköfte imalathanesinde meydana geldi. Çiğköfte yoğurma makinesinin çalıştığı esnada içerisine düşen C.M.A. ağır yaralandı. Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen C.M.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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