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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Ciğer, Edirne'de ramazanda da vazgeçilmez lezzet oldu

Ciğer, Edirne'de ramazanda da vazgeçilmez lezzet oldu

- Edirne 'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar'ın açıklaması - Tava ciğer hazırlanmasından ve sunumundan görüntüler EDİRNE (AA) - Şöhreti, tadıyla ülke sınırlarını aşan, adına türküler yazılan Edirne tava ciğeri, ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu.Eski payitaht Edirne 'ye gelip Türk - İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere kentin diğer cami ve külliyelerini gezip manevi doygunluğa ulaşan ziyaretçiler iftar saatinde de tava ciğerin baş tacı olduğu iftar yemeklerinde karınlarını doyurmanın hazzını yaşadılar. Edirne 'nin gastronomi anlamındaki en önemli simgesi olan tava ciğeriyle iftar etmek için İstanbul'dan, Kırklareli, Tekirdağ ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden ve Batı Trakya'dan vatandaşlar kente akın etti. Edirne 'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, ramazan ayında kente yüz binlerce turistin geldiğini ve tonlarca ciğer tükettiğini söyledi.

Ramazan ayının esnaflar başta olmak üzere Edirne 'de bereketli bir şekilde geçtiğini ifade eden Dinar, "2018 yılı ramazanı biz esnaflar için çok güzel geçti. İnanç turizmi kapsamında kentimizi yüz binlerce insan ziyaret etti. Sadece Kadir Gecesi'nde 50 bine yakın ziyaretçimiz oldu. Güzel bir ramazanın sonuna geldik. İnşallah bayramda bizler için güzel geçer." dedi.
Edirne 'nin inanç turizminin merkezlerinden biri olduğunu anlatan Dinar, şöyle devam etti:"Ramazan ayında kentimizi yüz binlerce kişi ziyaret etti. Tava ciğer dünyaca biline bir lezzet. Bu lezzet ile iftar yapmak için yüz binlerce kişi kente geldi. Tabi gündüz kentimizi gezen misafirlerimiz akşam iftarlarını tava ciğerle yaptılar. Tonlarca ciğer tüketti. 10 - 15 ton ciğer tüketilmiştir. Misafirlerimiz manevi duyguları yüksek kentimizde bulunmanın ve iftar yapmanın mutluluğunu yaşadılar. Hem esnafımız kazandı hem de ziyaretçilerimiz güzel zamanlar geçirdi." - Tava ciğeri çok beğendilerİftarını tava ciğerle yapan Sercan Koka, kentin en önemli tatlarından ciğerin iftar sofralarının değişmez yiyeceklerinden olduğunu belirtti.
Edirne 'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Koka, "Ailemle bu akşam iftarda ciğer yemeye geldik. Edirne tava ciğerinin tadı diğer ciğerlerden çok farklı. Herkese bu tadı denemesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Tekirdağ'dan gelen Aylin Yıldız da tava ciğeri ilk kez yediğini ve beğendiğini ifade etti.

Ramazan Ayı Tava Ciğeri Astronomi Tatların Ziyaretçiler 

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