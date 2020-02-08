Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Çığdan yaralı kurtulanlar o anı anlatmakta zorluk çekti

Çığdan yaralı kurtulanlar o anı anlatmakta zorluk çekti

Hastaneden genel görüntü

Çığ Felaketi Efes Çığ Altında Uttu Felaket 

-Röportajlar
-Diğer detaylar

( VAN - ÖZEL) VAN

- Van'da meydana gelen iki çığ faciasında toplam 41 kişi yaşamını yitirirken, 84 kişi de yaralandı. Yaşanan çığ faciasından kurtulanlar, yaşadıkları dehşet anlarını anlatmakta güçlük çektiler. Van'ın Bahçesaray ilçesinde iki günde iki defa çığ felaketi oldu. 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı ilk çığ felaketinde kar altında kalan 2 kişiyi kurtarmak isteyen ekiplerin üzerine de çığ düşmüştü. Toplam 41 kişinin hayatını kaybettiği faciadan kurtulanlar dehşet anını anlattı. Bahçesaray ilçesine bağlı Karapet mevkiinde meydana gelen çığ faciasında arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve ikinci çığın altında kalan vatandaşlar, olay anını anlattı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi altına alınan Güvenlik Korucusu Şaban Mantaş, diğer korucu arkadaşlarıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılmak için bölgeye geldiklerini ifade ederek, “Kepçenin yanında ateş yakmışlardı. Tipiden dolayı üşüdüğümüz için arkadaşlar ve akrabalarla birlikte ateşin etrafında ısınmaya çalıştık. Sonra ben biraz yukarıya çıktım, onlarda aşağı indiler. Bakmamla birlikte çığ geldi ve kendimi çığın altında buldum. Yaklaşık 4-5 metrelik karın altındaydım. Bilincim yerindeydi, aydınlığı görüyordum. Ağzımı kapatmıştım ama nefes alabiliyordum. Milletin sesini duyuyordum. Ben o an ölümü ve buradan kurtulamayacağımı düşündüm. Kelime-i Şehadet getirdim ve Allah’a dua ediyordum. Ama umudumu da kesmiyordum. Yaklaşık yarım saat çığ altında kaldıktan sonra beni çıkardılar. Tipi vardı ve göz gözü görmüyordu. O an anlatılmaz, o anı yaşayanlar anlar. Yaklaşık yüzden fazla kişi vardı. Akrabalarım gitti. Aynı köyden 5 kişi hayatını kaybetti” dedi.
Çığ altından yaralı olarak kurtarılan Hakan Kaynar isimli vatandaş ise o anı hatırlamak istemediği için konuşamayacağını dile getirirken İzettin Kaynar isimli vatandaş da ilk çığda akrabalarının kaybolduğunu ve onu aramak için çalışmalara katıldığını belirterek, “İlk çığda kaybolan Murat Kapağan’ı aramak üzere akrabalarımızla birlikte minibüs tuttuk. Olay yerine gittik. Jandarmalar olay yerine gitmemize izin vermedi. Bizde yakılan ateşin yanına gidip ısındık. Yaklaşık 5 dakika geçmeden çığ düştü ve bizi, askerleri, vatandaşları, korucuları herkesi dereye sürükledi. Ben yaklaşık 15 dakika çığ altında kalmıştım ve üzerimde de biri daha vardı. Onu bulup çıkardıktan sonra beni de görüp çıkardılar. 5 saniyede nefesim gitmişti. Kendime geldiğimde beni çıkarıyorlardı. Sadece ayağım içerde kalmıştı. Ardından iple yukarıya çıkardılar. Minibüse bindirip önce Çatak Devlet Hastanesine oradan da YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk ettiler. Dayım ve 3 akrabam hayatını kaybetti” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Anadolu Efes - Laboral KutxaAnadolu Efes - Laboral Kutxa
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı