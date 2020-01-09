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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çığda kaybolan işçinin cesedi bulundu Haberi

Çığda kaybolan işçinin cesedi bulundu Haberi

Ekiplerin cesedi çıkartıp taşıması

( ADANA ) ADANA

Çığ Altında 


- Adana'nın Pozantı ilçesinde, önceki akşam düşen çığ altında kalan işçi Veli Bektaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Ocak'ta Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen ve Yasin Kılıç'ın hayatını kaybettiği, Bekir Çalım ile Eray Mimik'in yaralandığı çığda kaybolan Veli Bektaş'a ulaşmak için yürütülen arama kurtarma çalışması sonuçlandı.Ekipler, kar altında kalan Bektaş'ın cesedine ulaştı. Yaklaşık 4 metrelik kar kütlesinin altında bulunan Bektaş'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.
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