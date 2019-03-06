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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çığ sonrası oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi İzle

Çığ sonrası oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi İzle

köy detay

Çekim 

-çığ drone çekimi

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde meydana gelen çığ olayları, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kış aylarının sert geçtiği Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı dağlarında biriken kar kütleleri, son iki gündür çığın oluşmasına neden oldu. Art arda çığın düştüğü bölgede ortaya çıkan manzara, kartpostallık görüntülerin oluşmasını sağladı. Drone yardımı ile havadan görüntülenen bölgede bulunan Habur Çayı'nın bir bölümü de karlar altında kaldı.
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