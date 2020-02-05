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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çığ şehidinin acı haberi memleketi Tokat’a ulaştı

Çığ şehidinin acı haberi memleketi Tokat’a ulaştı

Şehidin Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Kasabasında baba evine bayrak asılma anları

Şehit Çığ Felaketi Baba Ocağı Kurtarma Ekibi Felaket 

-Şehidin babaevinden ve bekleyişten detaylar
-FOTO

( TOKAT ) TOKAT

- Van’ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketinde görevliyken yaşanan 2’inci çığ sonrasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca’nın acı haberi memleketi Tokat’a ulaştı. Van’ın Bahçesaray ilçesinde 4 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen çığ felaketi sonrasında bölgeye çok sayıda kurtarma ekibiyle birlikte arama çalışmalarına destek vermek ve bölge güvenliğini sağlamak için Jandarma ekipleri de yönlendirilmişti. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken aynı yerde 5 Şubat 2020 tarihinde 2’inci bir çığ felaketi yaşandı. Yaşanan bu çığda hayatını kaybeden askerlerden Mehmet-Emine Karaca çiftinin 6 çocuğundan dördüncüsü olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca’nın acı haberi Tokat’ta baba ocağına ulaştı. Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Kasabası’nda yaşayan Baba Mehmet Karaca’ya acı haberi askeri ve devlet erkanı tarafından verildi.
Baba evine dev Türk Bayrağı asılan Şehit Osman Karaca’nın 2019 yılında göreve bailadığı ve 3 ay önce memleketinde düğününün yapıldığı bilgisine ulaşıldı. eşi Nagihan Tuna Karaca ile Van’da ikamet ettiği bilgisine ulaşıldı. (DEE-
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