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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Çığ şehidi Uzman Çavuş Ramazan Süslü son yolculuğuna uğurlanıyor Video

Çığ şehidi Uzman Çavuş Ramazan Süslü son yolculuğuna uğurlanıyor Video

cenazeden görüntü

Şehit Cenaze Güvenlik Önlemi Halas 

-Konvoydan görüntü
-tabutun getirilmesi
-halasının fotoğrafını öpüp ağlaması
-yakınlarından görüntü
-röportaj
-şehidin fotoğrafı

( AKSARAY ) AKSARAY

- Van’da düşen çığın ardından olay yerinde kurtarma ve güvenlik önlemi çalışmasına katılan ve şehit düşen Aksaraylı Uzman Çavuş Ramazan Süslü memleketi Aksaray'da son yolculuğunda uğurlanıyor.
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