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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çığ şehidi Ufuk Deniz’in naaşı Kastamonu Havalimanı'na indi

Çığ şehidi Ufuk Deniz’in naaşı Kastamonu Havalimanı'na indi

Şehidin havalimanına inmesi

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-Şehidin ambulansa taşınması
-Aile yakınları
-Detaylar
-fotoğraflar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Van’da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz’in naaşı askeri uçakla Kastamonu Havalimanı’na getirildi.
Havalimanında karşılamaya gelenler gözyaşlarını tutamadı. Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde takviye amaçlı bölgeye giden askeri aracın üzerine çığ düşmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz şehit oldu. Van İl Jandarma Komutanlığı Çatak-Kayaboğazı Karakol Komutanlığı emrinde görevli 23 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz’in naaşı Kastamonu’ya getirildi.
Şehit Ufuk Deniz için Kastamonu Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi.
Havalimanı'nda gerçekleştirilen karşılama törenine vatandaşlar da büyük ilgi göstererek şehidini yalnız bırakmadı. Şehidin Babası Recep Odun’u Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, şehidin annesi Behiye Odun’u ise Dış İşleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı teselli etti. Ayakta durmakta güçlük çeken ve zaman zaman fenalaşan anne Behiye Odun’a sağlık görevlileri müdahale etti.
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