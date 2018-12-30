Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yol 7 saate ulaşıma açıldı - AĞRI İzle
- Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yolu 7 saate ulaşıma açıldı - İlçe özel idare ekiplerinin kapanan yoldaki zorlu çalışmaları - İlçe Özel İdaresi Şefi Sinan Yıldız ile ropörtaj - Köy içine ulaşan ekiplerden yol açma çalışmaları - Yolu açılan köy halkından Mehmet Nuri Berrak ile ropörtaj - Yoldan Detaylar - Köy sakinlerinden Ersin Baydar ile ropörtaj - DetaylarÇığ nedeniyle yolu kapanan köye 7 saatte ulaşıldı - Ağrı 'da karla mücadele ekipleri, çığ düşmesi sonucu yolu kapanan köye 7 saatte ulaştıAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Eleşkirt ilçesinde çığ düşmesi sonucu 2 gündür yolu kapalı olan köye, karla mücadele ekiplerinin 7 saatlik zorlu çalışması sonucu ulaşıldı.Eleşkirt İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu çığ düşmesi sonucu kapanan ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Hayrangöl köyü yolunda çalışma başlattı.İki gündür yolu kapanan köy yolunu 7 saatlik zorlu çalışma sonunda açabilen ekiplere, köy sakinleri teşekkür etti.İlçe Özel İdaresi Şefi Sinan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hayrangöl köy yolunda çığ düşmesi sonucu yaklaşık 2 metre yüksekliğinde kar birikintisi oluştuğunu söyledi.
Çığ haberinin alınmasının ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini belirten Yıldız, "Kapanan yolu 7 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açtık. Ekiplerin 7 saat süren çalışması sonrası yol trafiğe açıldı. Karla mücadelede ekiplerimiz 2 gün önce bu yolu açmıştı, ancak çığ düşmesi sonucunda köy yolu tekrardan kapanmıştı. Ekipler ile yolu yeniden açtık." dedi. Yıldız, köy yollarının trafiğe açık bir şekilde halkın hizmetinde olduğunu ifade etti. Köy sakinlerinden Mehmet Nuri Berrak da yetkililere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun. Köy yolumuza sürekli çığ düşüyor, ancak ekipler her zaman yolumuzu açarak bizi mağdur etmiyor." diye konuştu.