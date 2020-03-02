Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çığ nedeniyle kapanan yol açıldı - VAN

Çığ nedeniyle kapanan yol açıldı - VAN

- Ekiplerin çalışmalarından genel görüntüler VAN - Van 'ın Başkale ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta çığ riski nedeniyle kapatılan Esenyamaç Mahallesi yoluna, dün etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle çığ düştü.Ölen ya da yaralananın olmadığı bölgede, belediye karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.Uzun uğraşlar sonucu kardan temizlenen yol, bugün araçların geçişine açıldı.

Çığ Düşmesi Karla Mücadele 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Mültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam EdiyorMültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam Ediyor
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı