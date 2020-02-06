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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çığ felaketinde şehit olan Tokatlı asker son yolculuğuna uğurlandı

Çığ felaketinde şehit olan Tokatlı asker son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesine şehisin cenazesinin getirilmesi

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-Cenaze namazının kılınması
-Şehit eşinin gözyaşları
-Cenaze namazının kılınması
-Şehidin annesinin gözyaşları
-Şehit eşinin ambulansa binmesi
-Şehidin fotoğrafı

( TOKAT ) TOKAT

- Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca memleketi Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde son yolculuğuna uğurlandı. Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca’nın cenazesi Van’da yapılan törenin ardından hava yolu ile Sivas’a getirildi.
Sivas’tan Tokat’a kara yolu ile getirilen şehidin cenazesi Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesine getirildi.
Yağmur yağışı altında çok sayıda vatandaşın katılımı ile düzenlenen cenaze törenine askeri ve mülki erkan katıldı.
Kadın askerlerin yardımı ile ayakta durabilen şehidin eşi Nagehan Karaca gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası Mehmet Karaca metanetini korumaya çalışırken şehidin annesi Emine Karaca’da gözyaşı döktü. Şehidin cenaze namazı dayısı Bekir Cerit tarafından kıldırdıktan sonra şehidin cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.
Şehit Osman Karaca'nın 2019 yılında göreve başladığı ve 3 ay önce memleketinde düğününün yaptığı kaydedildi.
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