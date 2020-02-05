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05 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çığ felaketinde şehit acısı Kocaeli’ne düştü

Çığ felaketinde şehit acısı Kocaeli’ne düştü

Şehidin evinden görüntü

Şehit Çığ Felaketi Baba Ocağı Şehit Babası Felaket 

-Eve asılan Türk bayrağından görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Şehit babasından görüntü
-Şehit foto

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Van’da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün Kocaeli’deki baba evine acı haber verildi.
Şehit evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Van ili Bahçesaray Karayolu’nun 33. kilometresinde yaşanan çığ felaketinde şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan baba evine acı haber ulaştı. Askeri heyet tarafından şehit haberi şehit babası Selahattin Karagöz’e iletildi. Şehit haberinin ulaştırılması sonrasında Kartepe İbrikdere Mahallesi’nde bulunan şehit Karagöz’ün baba evi Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit haberinin duyulmasının ardından Karagöz’ün baba evine, yakınları ve il protokolü tarafından taziye ziyaretleri gerçekleştirildi.
Ziyaretler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Karagöz ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Emekli sigortacı Selahattin Karagöz ile ev hanımı Havva Karagöz’ün 3 çocuğundan biri olan Fatih Karagöz’ün baba ocağında üzüntülerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Şehidimize Allah rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çığ felaketinde şehit olan hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza da Rabbimden rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.
(GY-ÖZ-Y)
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