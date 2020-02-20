Çığ felaketi nedeniyle ertelenen etkinliğe büyük ilgi

-KONSER ÖNCESİ DETAYLAR

-DERNEK BAŞKANI AYŞE KÖSEOĞLU AÇIKLAMA

-KAPIDAN VE BOŞLUKLARDAN İZLEME

-AMATÖR SANATÇILARIN ŞARKILARI SESLENDİRMESİ



( MANİSA )- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Barış Manço’yu anma etkinliği yapıldı- Alaşehir Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte satışı yapılan ürünlerden elde edilen gelirin üniversitede okuyan 150 öğrenciye burs olacağı açıklandı MANİSA



- Alaşehir Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından daha önce 6 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan ancak Van Başkale'deki çığ felaketi nedeniyle ertelenen '7’den 77’ye Barış Manço’yu anma etkinliği yoğun bir katılımla yapıldı. Konser öncesi satışı yapılan gıda ve giyim malzemelerinden elde edilen gelirle de dernek tarafından üniversitede okuyan 150 öğrencinin eğitim masraflarına katkı sağlanacağı öğrenildi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde erişte ve mantı yapıp satarak üniversitede 150 öğrenci okutan Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından '7’den 77’ye Barış Manço’yu anma etkinliği gerçekleştirildi.

Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde Barış Manço’nun eserlerinin seslendirildiği konsere ilgi çok fazla olunca 500 kişilik salonda yer bulamayanlar etkinliği ayakta ve kapı önlerinde takip etmek zorunda kaldı. Alaşehirli müzik sever öğretmen, öğrenci ve müzisyenlerden oluşan 15 kişilik amatör sanatçı Barış Manço'nun dillere pelesenk olmuş 15 eserini seslendirdi. Konserin şefliğini Müzik öğretmeni Ahmet Orsan yaparken, kalabalık bir müziksever grubun izlediği konsere Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Nejdet Türk de katıldı.

Alaşehir Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlik öncesinde konserin düzenleneceği salon koridorunda dernek üyeleri tarafından kendi ürettikleri yiyecek, giyecek, tablo, resim ve takı malzemelerinin satışı gerçekleştirildi.

Satışlardan elde edilen gelirin, dernek tarafından eğitim masrafları karşılanan üniversitede okuyan 150 öğrenci için kullanılacağı öğrenildi. Erişte ve mantı yapıp satarak 150 öğrenci okutuyorlar Alaşehir Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ayşe Köseoğlu, "Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği 150 öğrenciye erişte ve mantı yaparak burs vermektedir. Ayrıca akademimiz var, Akademimizde de bu gece olduğu gibi Barış Manço’yu anma programları yapmaktayız. İnşallah daha ileride çok daha iyi programlar yapacağız." dedi.

(HK-SC-



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