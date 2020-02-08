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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Çığ faciasından ilk kurtulan kepçe operatörü Ankara’ya sevk edildi Video

Çığ faciasından ilk kurtulan kepçe operatörü Ankara’ya sevk edildi Video

arşiv görüntüler

( VAN ) VAN

Çığ Felaketi Ambulans Uçak İş Makinesi Kepçe Operatörü Kar Yığınları 


- Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde meydana gelen ilk çığ felaketinden ilk kurtulan kişi olan iş makinesi operatörü Ankara’ya sevk edildi.İlki Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, Çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede arama çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı. 11’i asker 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasında kar yığınları altında olduğu değerlendirilen itfaiye erini arama çalışmaları tedbirli olarak sürdürülüyor.Salı günü yaşanan ilk çığ felaketinden kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulan iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından dün ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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