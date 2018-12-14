Çığ düşmesi sonucu trafiğe kapanan Van-Bahçesaray yolu tek şeritten ulaşıma açıldı Haberi

-Yoldan geçen araçlar

-Kara saplanan araçların kurtarılması

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-Çalışmalardan detay



( VAN ) VAN



- Van-Bahçesaray karayoluna çığ düşmesi sonucu trafiğe kapanan yol, bugün öğlen saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı önceki gün çığ düşmesi sonucu Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkili olduğu bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugün tipi ve fırtınanın durmasıyla çığ bölgeleri kardan temizlenerek yol tek şeritten trafiğe açıldı. Ekiplerin, yol genişletme çalışmalar devam ediyor.

