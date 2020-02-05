Çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi Video

-Yaralıların çıkarılması

-Ambulansa taşınması

-Çığın düştüğü bölgeden genel detaylar

-Çığ altında kalan iş makinesinden detaylar



( VAN ) VAN



- Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişi için yürütülen arama çalışmalarına tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ara verildi.

Akşam saat 17.00 sıralarında bir minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ düşmesi sonucu kaybolan minibüs, yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı çalışmalar sonucunda bulunan minibüste ilk etapta 5 kişi sağ olarak kurtarılırken, 4 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu 2 kişi daha sağ kurtarıldı. Şimdiye kadar minibüsten 7 kişi sağ kurtarılırken, çığ altında olduğu değerlendirilen 2 kişi için de arama çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Bölgeye getirilen Van AFAD İl Müdürlüğüne ait köpeğin iki ayrı noktada tepki vermesi üzerine arama çalışmaları bu bölgelerde yoğunlaştırılmasına rağmen sonuç vermedi. Bölgede etkili olan tipi ve çığ tehlikesine karşı arama çalışmalarına ara verildi.

Öte yandan, dondurucu soğukların etkili olduğu bölgedeki birkaç noktada ateş yakılırken; Kızılay, AFAD ve vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına katılanlara kumanya dağıttı.





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