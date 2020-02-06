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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi

Çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi

Olay yeri

Şehit Jandarma Gesi Koordinat Kar Yağışı 

-Ekiplerin bölgeden ayrılması

( VAN )- Çığ altında 1 veya 2 kişi olduğunu değerlendiriliyor VAN

- Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ bölgesinde olduğu değerlendirilen 1 veya 2 kişi için yürütülen arama çalışmalarına bugün için ara verildi.
İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, dün de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada hayatını kaybedenlerle birlikte şehit düşenlerin sayısı bugün itibariyle 41’e yükselmişti. Kar yığınları altında olduğu değerlendirilen 1-2 kişi için de sabah saatlerinde AFAD ve jandarma ekiplerinin katılımıyla yürütülen arama çalışmalarına ara verildi.
AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar’ın dün yaşanan faciadan yaralı olarak kurtulmasının ardından yerine görevlendirilen AFAD Muş İl Müdürü Veysi Ateş koordinatörlüğünde gün boyu devam eden çalışmalar, bölgede etkisini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle ara verildi.
Yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından arama çalışmalarına devam edilip edilemeyeceğine karar verilecek.
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