Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çığ bölgesinde arama çalışmaları devam ediyor

Çığ bölgesinde arama çalışmaları devam ediyor

arşiv görüntüler

( VAN )- 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasında 1-2 kişinin daha olduğu değerlendiriliyor VAN

Çığ Felaketi Jandarma Çığ Altında Gesi Felaket 


- Van'da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin yaşandığı bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Olası riskleri azaltmak için Aşağı Narlıca Mahallesi’nden itibaren yol trafiğe kapatılırken, bölgede ise sadece AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları yürütülüyor. Sabah saatlerinden itibaren yürütülen çalışmalar sonucunda şimdiye kadar 3 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, çığ altında 1-2 kişinin daha olabileceği değerlendiriliyor. Toplam 41 kişinin hayatını kaybettiği bölgede arama çalışmaları devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı