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04 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Çığ altından sağ kurtulan operatör yaşananları anlattı

Çığ altından sağ kurtulan operatör yaşananları anlattı

Yaralının olayı anlatması

Hastane İş Makinesi Muhabir Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

-röportajlar
-hastaneden detay
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( VAN ) VAN

- Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde yolcu minibüsüyle üzerine çığ düşen iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, yaşananları anlattı.Van'da kendi imkanlarıyla iş makinesinden yaralı olarak çıkan 15 yıllık iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaşanan dehşeti İhlas Haber Ajansı

muhabirine anlatan Bahattin Karagülle, Bahçesaray ilçesine doğru yol açma çalışması yaptığını belirterek, “Arkamda bir tane minibüs vardı. Birinci çığ geldi, yolu açmaya çalışıyordum ve çok kar gelmişti. Minibüstekilere geri dönün dedim. Çünkü çok kötü fırtına ve tipi vardı. Minibüstekiler yanımızda çocuk ve kadın var, bir sefer daha deneyeyim, evimize gitsek daha iyi olur’ dediler. Meğerse ikinci çığ kopacaktı, haberimiz yoktu. Makineyi hareket etmemle çığın düşmesi bir oldu. Ondan sonra kendimi karın altında buldum. İş makinesinden atlamaya fırsatım olmadı. İş makinesinin içerisinde yaralı kurtuldun. Yaklaşık 5 dakika bekledim. Gelip beni kurtaracaklar düşüncesiyle bekledim. Çıkmaya çalıştım ve çok şükür çıktım. Yola çıktığımda gözümü gezdirdiğim ilk minibüs oldu, ancak ortada bir şey yoktu. Muhtemelen bunlar geri dönmüşler diye düşündüm. Sonra 500-600 metre yürüdüm ve başka bir minibüs geldi. Beni hastaneye yetiştirmeye çalıştılar. Orada telefonlar çekmiyor. Beni ambulansa yetiştirmeye çalıştılar. Telefonun çektiği yeri ulaştığımda tüm birimlere bilgi verdi” dedi.

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